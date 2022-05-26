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Турция заявила о возможном проведении новой операции в Сирии

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о возможном проведении новой операции в Сирии

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Турция, возможно, будет вынуждена провести новую операцию в Сирии в случае возрастания угрозы на ее приграничной территории. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Министр указал, что США и Россия обещали сократить присутствие террористических организаций на турецко-сирийской границе на глубине до 30 километров от границы Турции, одна не сдержали слово. «Обе страны несут ответственность на данном этапе. Ведь этого (сокращения присутствия террористических организаций — прим. «Ленты.ру») не произошло, и теракты в последнее время участились. Мы не можем оставаться со связанными руками», — отметил он.

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Ранее аналитик Эмин Пазарджы допустил, что Турция может начать военную операцию в Сирии. «Операция всегда на повестке дня и всегда на столе. И Турция проводит эту операцию по мере необходимости», — заявил Пазарджы. По его словам, «неправильно думать, что такого не произойдет».

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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Анжелика Бережная
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