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17:45, 21 ноября 2022Путешествия

Главный перевозчик Финляндии заявил о потерях из-за закрытия неба над Россией

Finnair сообщила о сокращении 150 работников из-за закрытия неба над Россией

Фото: Bodo Marks / DPA / Globallookpress.com

Авиакомпания Finnair столкнулась с потерями из-за закрытия воздушного пространства над Россией и объявила о сокращении персонала. Об этом сообщает портал Airline Routes and Ground Services.

Как уточняется в официальном заявлении главного финского перевозчика, компания сократит 90 сотрудников в стране из-за серьезных изменений в операционной деятельности, вызванных закрытием неба над Россией.

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Кроме того, до конца февраля 2023 года планируется увольнение еще около 57 работников за пределами Финляндии. При этом в Finnair пояснили, что в будущем хотят предложить некоторым работникам, потерявшим должность, новые позиции в компании.

Генеральный директор Finnair Топи Маннер отметил, что это было трудным решением для руководства перевозчика, однако такие меры необходимы для восстановления прибыльности.

Ранее в ноябре в крупнейшем аэропорту Европы, лондонском Хитроу, более 300 работников наземной наземной службы начали трехдневную забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что это привело к задержкам вылетов многих международных авиакомпаний.

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Марк Успенский
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