На месте пожара на складе в Москве обнаружили еще одного погибшего

РЕН ТВ: тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара на складе в Москве

Тело еще одного погибшего обнаружили на месте пожара на цветочном складе в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Погибшего нашли в 03:40 по московскому времени. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до семи человек.

По данным Следственного комитета, причинами пожара стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате произошло возгорание двух обособленных строений общей площадью 2 500 квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного Кодекса РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).