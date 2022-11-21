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06:16, 21 ноября 2022Россия

На месте пожара на складе в Москве обнаружили еще одного погибшего

РЕН ТВ: тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара на складе в Москве

Фото: агентство «Москва»

Тело еще одного погибшего обнаружили на месте пожара на цветочном складе в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Погибшего нашли в 03:40 по московскому времени. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до семи человек.

По данным Следственного комитета, причинами пожара стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате произошло возгорание двух обособленных строений общей площадью 2 500 квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного Кодекса РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Марина Совина
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