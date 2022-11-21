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10:06, 21 ноября 2022Россия

Боец с позывным Студент рассказал о ситуации на фронте

РИА Новости: боец с позывным Студент рассказал о подготовке на фронте

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Военный советник по вооружению и безопасности 103-го полка, боец с позывным Студент рассказал о ситуации на фронте и о проблемах, с которыми сталкиваются мобилизованные. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Российский военнослужащий заявил, что чаще всего солдаты жалуются на форму и обувь, выдаваемую на полигонах. «Уже здесь ищем спонсоров — более качественные вещи неравнодушные люди присылают постоянно», — уточнил он.

По словам Студента, некоторые призванные в рамках частичной мобилизации бойцы уже через неделю занятий по боевой подготовке оказываются на передовой. При этом, отметил он, пользоваться оружием они толком не умеют.

«Выискиваем время и средства, чтобы все объяснили. Но, конечно, было бы эффективнее, если бы на полигонах готовили не просто солдат, а специалистов. Например, для применения ПТУР (противотанковой управляемой ракетой — прим. «Ленты.ру»), — считает военный советник. — Кроме того, зачастую пехотинец попадает к танкистам и не понимает, как себя вести, что делать, когда садится в машину. А ему через пару дней выкатываться на боевую задачу».

В заключение Студент отметил, что в зоне специальной военной операции (СВО) требуются артиллеристы, танкисты, разведчики, саперы, медики, ремонтники.

Ранее ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Князь назвал главную опасность на фронте. По его словам, большой урон военнослужащим могут нанести мины, многие из которых искусно замаскированы врагом.

Оружие России
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Варвара Кошечкина
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