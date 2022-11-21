Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в филармонии Гамбурга

В Гамбурге активисты Letzte Generation приклеили себя к пульту дирижера в филармонии

В немецком Гамбурге активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к пульту дирижера в Эльбской филармонии незадолго до начала концерта. Об этом сообщили представители организации на своем сайте.

Инцидент произошел вечером в среду, 23 ноября. Согласно заявлению, опубликованному на странице движения, его представители вышли на сцену в оранжевых сигнальных жилетах и задержали начало выступления Саксонской государственной капеллы с концертом Бетховена в Большом зале филармонии. Согласно данным Hamburger Abendblatt, опоздание от предполагаемого времени из-за 34-летней женщины и 21-летнего мужчины, приклеивших себя к дирижерскому пульту, составило всего несколько минут.

Активисты обратились к зрителям и призвали их бороться с климатическим кризисом, который обостряется на глазах у человечества. «Точно так же, как существует только один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, пределы которой мы настолько игнорируем, что обусловленные изменением климата катастрофы становятся все более частыми и смертоносными», — отметили они.

Экоактивисты также раскритиковали правительство Германии, которое, по их мнению, «отказывается применять простейшие меры по смягчению последствий изменения климата». «Когда Гамбург окажется под водой, больше не будет Эльбской филармонии, где можно послушать Бетховена», — подытожили участники Letzte Generation. В результате после прибытия полиции активистов отклеили от пульта. В полиции также не обнаружили состав преступления в действиях мужчины и женщины — их не стали арестовывать.

В ноябре представители Letzte Generation облили нефтью картину Густава Климта «Смерть и жизнь», находящуюся в Музее Леопольда в Вене. На ролике в сети было видно, как один мужчина плеснул нефть из канистры на произведение искусства, а другой приклеил себя к картине. Полотно при этом не пострадало, так как находилось под защитным стеклом.