Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:31, 24 ноября 2022Среда обитания

Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в филармонии Гамбурга

В Гамбурге активисты Letzte Generation приклеили себя к пульту дирижера в филармонии

Кадр: Letzte Generation / YouTube

В немецком Гамбурге активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к пульту дирижера в Эльбской филармонии незадолго до начала концерта. Об этом сообщили представители организации на своем сайте.

Инцидент произошел вечером в среду, 23 ноября. Согласно заявлению, опубликованному на странице движения, его представители вышли на сцену в оранжевых сигнальных жилетах и задержали начало выступления Саксонской государственной капеллы с концертом Бетховена в Большом зале филармонии. Согласно данным Hamburger Abendblatt, опоздание от предполагаемого времени из-за 34-летней женщины и 21-летнего мужчины, приклеивших себя к дирижерскому пульту, составило всего несколько минут.

Активисты обратились к зрителям и призвали их бороться с климатическим кризисом, который обостряется на глазах у человечества. «Точно так же, как существует только один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, пределы которой мы настолько игнорируем, что обусловленные изменением климата катастрофы становятся все более частыми и смертоносными», — отметили они.

Материалы по теме:
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов. Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов.Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
31 октября 2022
Кровь на асфальте и обнаженная грудь: как сотни тысяч людей протестуют ради спасения планеты от климатической катастрофы
Кровь на асфальте и обнаженная грудь:как сотни тысяч людей протестуют ради спасения планеты от климатической катастрофы
11 сентября 2022

Экоактивисты также раскритиковали правительство Германии, которое, по их мнению, «отказывается применять простейшие меры по смягчению последствий изменения климата». «Когда Гамбург окажется под водой, больше не будет Эльбской филармонии, где можно послушать Бетховена», — подытожили участники Letzte Generation. В результате после прибытия полиции активистов отклеили от пульта. В полиции также не обнаружили состав преступления в действиях мужчины и женщины — их не стали арестовывать.

В ноябре представители Letzte Generation облили нефтью картину Густава Климта «Смерть и жизнь», находящуюся в Музее Леопольда в Вене. На ролике в сети было видно, как один мужчина плеснул нефть из канистры на произведение искусства, а другой приклеил себя к картине. Полотно при этом не пострадало, так как находилось под защитным стеклом.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине
Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии
Генштаб ВСУ создал специальный похоронный алгоритм
Швейцария обыграла Камерун на чемпионате мира
В российском регионе параплан упал на автомобиль
В ЛНР назвали число выпущенных по республике ракет HIMARS с начала СВО
Ивлеева призналась в желании расплакаться и убежать со съемок «Что было дальше?»
Захарова отреагировала на задержание двух россиян в Швеции
Желающим развестись женщинам подсказали способ избежать чувства вины
Сербия заявила о тяжелых временах после договоренностей в Брюсселе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.