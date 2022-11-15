Экоактивисты облили нефтью картину «Смерть и жизнь» Климта

В Вене активисты Letzte Generation облили нефтью квартиру Густава Климта «Смерть и жизнь»

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») облили нефтью картину «Смерть и жизнь» австрийского художника Густава Климта. Инцидент произошел днем 15 ноября в Музее Леопольда в Вене. Об этом сообщается в Twitter природоохранного объединения.

На ролике, который опубликовали в соцсети, видно, как один мужчина плеснул нефть из канистры на произведение искусства, а другой приклеил себя к картине. Обоих активистов задержала охрана музея. Полотно при этом не пострадало, так как находилось под защитным стеклом.

«Наши люди облили сегодня нефтью картину Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда. Новые нефтяные и газовые скважины — это смертный приговор человечеству», — заявили представители движения.

В последние недели климатические протесты участились по всему миру. Так, 11 ноября норвежские последователи движения Just Stop Oil — представили проекта Stopp Oljeletinga! — попытались приклеить себя к знаменитой картине живописца Эдварда Мунка «Крик», а 14 ноября две активистки экологического движения Stop Fracking Around напали с кленовым сиропом на картину канадской художницы Эмили Карр «Пни и небо» в Ванкувере.