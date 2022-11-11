Экоактивисты попытались приклеить себя к картине Мунка «Крик»

Активисты Stopp Oljeletinga! попытались приклеиться себя к картине Эдварда Мунка «Крик»

Норвежские последователи движения Just Stop Oil — представили проекта Stopp Oljeletinga! — попытались приклеить себя к знаменитой картине живописца Эдварда Мунка «Крик». По информации полиции, шедевр не пострадал. Об этом сообщает издание Fortune.

В пятницу, 11 ноября, экоактивистов заметили в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна в Осло. Сотрудники предупредили полицию о том, что наблюдают за тремя посетителями. В итоге двое из них попытались прикрепить себя к полотну, однако картина не пострадала, на раме остался клей.

Таким образом активисты хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата и потребовали от властей прекратить разработку новых месторождений нефти. В результате полиция на некоторое время закрыла от посетителей зал, где находилась картина.

Ранее экоактивисты предприняли попытку испортить картины Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» в Национальной галерее в австралийской Канберре. На пяти из десяти экспонатов были замечены синие каракули, но полотна не пострадали, так как находились под стеклом.