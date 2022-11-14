Экоактивисты напали с кленовым сиропом на картину в Канаде

Экоактивистки облили кленовым сиропом картину в художественной галерее Ванкувера

В Канаде две активистки экологического движения Stop Fracking Around напали с кленовым сиропом на картину канадской художницы Эмили Карр «Пни и небо». Инцидент произошел в художественной галерее Ванкувера. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте учреждения.

Девушки вылили сироп на картину, чтобы обратить внимание на проблему строительства газопровода Coastal GasLink в канадской провинции Британская Колумбия — его активисты называют инвестицией в разрушение человеческой цивилизации.

Сотрудники художественной галереи совместно с полицией Ванкувера назвали произошедшее актом вандализма и проводят расследование инцидента. Отмечается, что картина была защищена стеклом и поэтому не пострадала.

В последние несколько недель в Европе участились подобные перформансы климатических активистов. Так, 11 ноября норвежские последователи движения Just Stop Oil — представили проекта Stopp Oljeletinga! — попытались приклеить себя к знаменитой картине живописца Эдварда Мунка «Крик». Сам шедевр в результате акции не пострадал, но на раме остался клей.