PlayStation 5 начнут встраивать в электромобили

FT: в электромобилях Honda появятся встроенные консоли PlayStation 5

Будущие автомобили компании Sony Honda Mobility будут интегрированы с игровой приставкой PS5. Об этом сообщает издание Financial Times.

Представители созданной в сентябре фирмы Sony Honda Mobility, основанной IT-гигантом Sony и производителем автомобилей Honda, рассказали о разработке машины премиум-класса. По их словам, электрокар будет оснащен некоторыми развлекательными функциями для пассажиров — в том числе в машинах бренда должна появиться приставка PS5.

«У Sony есть контент, услуги и развлекательные технологии, которые вдохновляют людей. Мы начнем делать эти активы мобильными», — заявил в разговоре с FT топ-менеджер Sony Изуми Каваниши. По словам специалиста, встроенная в электромобиль приставка будет выгодно выделять авто на фоне продукции конкурентов. Каваниши отметил, что один из игроков на рынке электрокаров — Tesla — не представляет никаких контент-услуг. Однако предприниматель подчеркнул, что интеграция PS5 с автомобилем Tesla технологически возможна.

Также Изуми Каванши заявил, что новые автомобили должны быть автономными: «Чтобы наслаждаться ездой в автомобиле, вы должны сделать его пространством, в котором вам не нужно водить машину». Согласно планам Sony Honda Mobility, первый электрокар бренда появится на североамериканском рынке в 2025 году.

В июле глава Tesla Илон Маск анонсировал появление видеоигр в автомобилях, выпускаемых его компанией. По словам журналистов, производитель создает платформу Tesla Arcade и сотрудничает со студиями, чтобы портировать на нее тайтлы.