Названы условия сокращения поставок оружия на Украину

Политолог Коновалов заявил о возможном сокращении поставок оружия на Украину

Поставки оружия на Украину могут заметно уменьшиться ввиду сокращения запасов, смены власти в отдельных государствах, а также внутриполитических конфликтов между республиканцами и демократами в США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

«Основных поставщиков оружия у Украины не так много: это США, Германия, Великобритания, в определенной степени Франция, а также Польша. Последняя, правда, уже практически истощила свои арсеналы, особенно в том, что касается танкового парка. В итоге те государства, у которых есть отстроенный ВПК, продолжат поставлять оружие Украине, но они, действительно, вышли на некое плато, так что увеличение поставок маловероятно, скорее, есть факторы для их снижения», — сказал Коновалов.

Объемы поставок, как считает политолог, во многом связаны с политическим видением отдельных государств конфликта на территории Украины, потому, по мнению Коновалова, одним из условий сокращения передачи оружия может стать смена существующих правительств так же, как это произошло в Италии.

«В Италии сменилась власть, пришли те, кто смотрит на конфликт по-другому, и с военной помощью для Украины все стало неоднозначно. То же произойдет в случае, если правящие круги сменятся в Германии, Франции. Ничего не изменится только в Польше, но у этой страны нет средств, она может действовать только в тандеме с США», — считает Коновалов.

В ближайшей перспективе оснований для сокращения поставок со стороны США собеседник «Ленты.ру» не видит, но он допустил, что республиканцы могут начать проведение аудитов по уже осуществленным поставкам.

«Слишком много доказательств того, что эта система коррумпирована, а часть оружия просто уходит на сторону. Республиканцы могут использовать аудит для борьбы против демократов, но все равно не откажутся от поставок. Впрочем, они могут значительно уменьшиться, если ситуация дойдет до принципиального противостояния двух партий США», — предположил политолог.

Ранее стало известно, что США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину.