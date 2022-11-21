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11:26, 21 ноября 2022Бывший СССР

Путин поздравил Токаева с победой на выборах

Путин поздравил президента Казахстана Токаева с переизбранием на пост главы государства

Фото: Сергей Бобылев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы государства, соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. Российский лидер также отметил, что Токаев получил убедительный мандат доверия от граждан страны.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной развиваются успешно, основываясь на добрососедстве и взаимном уважении. «Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию», — резюмировал российский лидер свое поздравление.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви заявил, что Токаев изберет политику лавирования между Россией и США на свой новый срок, эксплуатируя напряженные отношения между двумя государствами.

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Василий Мека
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