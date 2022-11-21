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10:48, 21 ноября 2022Бывший СССР

Описана политика Токаева в отношении России на новый срок

Политолог Леви: Токаев будет лавировать между Россией и США

Фото: Globallookpress.com

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидирующий на выборах, вероятнее всего, изберет политику лавирования между Россией и США на следующий срок, постаравшись эксплуатировать напряженные отношения между двумя государствами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

Токаев продолжает лидировать на выборах главы государства во всех регионах республики, набрав 81,31 процента голосов. Предварительные данные сообщил глава Центризбиркома Нурлан Абдиров.

«Токаев будет стараться лавировать между потоками американского и российского влияния, пытаясь получать бонусы с обеих сторон, — сказал Леви. — Существует также вероятность того, что ввиду негативного отношения к россиянам в ряде регионов Казахстана, действующий президент будет эксплуатировать и эти настроения, стараясь более интенсивно работать с США. Вместе с тем, он понимает, что экономика его страны во многом завязана на Россию».

Политолог допустил, что Токаев будет угрожать России возможностью создания американских баз на своей территории, а США — поддержкой соседней страны и помощью в отводе ряда антироссийских санкций. При этом, как уверен Леви, и Вашингтону, и Москве придется смириться с этой ситуацией.

«Обе стороны будут вынуждены идти на поводу, так как альтернативы Казахстану в этом регионе нет, потому отсутствует и возможность более жесткой риторики или использования экономических санкций. Так что ждем политику лавирования и взаимных намеков на охлаждение отношений», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Утром 20 ноября в Казахстане начались внеочередные выборы президента республики. Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев уже поздравил Токаева с победой.

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Наталия Белова
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