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04:26, 20 ноября 2022Бывший СССР

В Казахстане начались выборы президента

В Казахстане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента

Фото: Pixabay

Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись утром в воскресенье, 20 ноября, в большинстве регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование завершится в 20:00 (17:00 мск). В пяти регионах, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях, из-за разницы во времени участки будут открыты и закрыты на час позже.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан республики избрать «наемного менеджера» на выборах главы государства. Как утверждает Токаев, результаты выборов определят развитие Казахстана на ближайшие семь лет. Он подчеркнул, что для республики наступает время судьбоносных перемен и ответственных решений. По его словам, вся избирательная кампания, в том числе процесс голосования, должны пройти открыто, честно и справедливо.

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Марина Совина
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