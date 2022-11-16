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09:50, 16 ноября 2022Бывший СССР

Токаев призвал граждан Казахстана избрать «наемного менеджера» на выборах

Президент Казахстана Токаев призвал граждан избрать «наемного менеджера» на выборах

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан республики избрать «наемного менеджера» на выборах главы государства, которые пройдут 20 ноября. Его слова со встречи с общественностью Алма-Аты передает РИА Новости.

«Призываю всех соотечественников проявить гражданскую сознательность и деятельный патриотизм, сделав свой выбор. (…) В моем понимании, президент — наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период. Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников», — заявил он.

Как утверждает Токаев, результаты выборов определят развитие Казахстана в ближайшие семь лет. Он подчеркнул, что для республики наступает время судьбоносных перемен и ответственных решений. По его словам, вся избирательная кампания, в том числе процесс голосования, должны пройти открыто, честно и справедливо.

5 ноября глава Казахстана утвердил сокращение полномочий президента. Двумя днями ранее казахстанский парламент принял поправки, согласно которым родственники лидера страны не смогут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Также ограничат участие президента «в формировании верхней палаты парламента» и в работе местных органов власти.

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Кристина Есикова
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