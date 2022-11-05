Токаев утвердил сокращение полномочий президента

Президент Казахстана Токаев утвердил сокращение полномочий главы государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил сокращение полномочий главы государства, подписав законодательные поправки. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

«В ходе торжественной церемонии глава государства подписал (…) конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года"», — говорится в заявлении.

Токаев заявил, что конституционная реформа стала началом новой эпохи в истории Казахстана. По его словам, она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет, а также «заложить прочный фундамент» для будущего укрепления государственности республики.

3 ноября казахстанский парламент принял поправки, ограничивающие полномочия президента и возможности участия в политической деятельности членов семьи главы государства. Родственники лидера страны не смогут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Кроме того, ограничат участие президента «в формировании верхней палаты парламента» и в работе местных органов власти.