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09:55, 3 ноября 2022Бывший СССР

Казахстан ограничит родственников президента

Парламент Казахстана принял поправки, ограничивающие президента страны и его родственников

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Парламент Казахстана принял поправки, ограничивающие полномочия президента республики, а также возможности участия в политической деятельности родственников лидера страны, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Документы направлены на подпись главе Казахстана.

Членам семьи президента «запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах», говорится в публикации. Кроме того, ограничат «участие главы государства в формировании верхней палаты парламента» и в работе местных органов власти. Также лидер Казахстана на срок своего президентства не сможет состоять в политических партиях.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков в стране. По словам депутата Владимира Волкова, амнистия, по предварительным расчетам, затронет 1,5 тысячи человек.

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