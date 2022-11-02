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14:40, 2 ноября 2022Бывший СССР

Токаев амнистировал участников январских беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Токаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков в стране. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что текст закона «Об амнистии» публикуется в печати.

Ранее стало известно, что сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял закон об амнистии участников беспорядков, которые произошли в стране в начале января 2022 года. Он не коснется тех, кого обвинили в государственной измене и попытке смены власти.

По словам депутата Владимира Волкова, амнистия, по предварительным расчетам, затронет 1500 человек.

В январе 2022 года Казахстан охватили акции протеста из-за повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. В результате столкновений протестующих с силовиками погибли более 200 человек, тысячи были ранены. По данным на конец апреля, по делам о беспорядках были арестованы 766 человек.

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Алевтина Запольская
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