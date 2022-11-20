Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Назарбаев поздравил Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента страны. Об этом сообщается на сайте бывшего казахстанского лидера.

По словам Назарбаева, победа Токаева свидетельствует о его высоком авторитете в качестве главы государства и доказывает веру граждан в масштабные реформы и новые инициативы. Кроме того, это является «признанием стойкости, решительности и мудрости», которые Токаев «проявил в критические часы, когда на кону была независимость государства», добавил экс-президент. «Желаю, чтобы вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа», — говорится в поздравлении.

Согласно данным экзитпола международного института региональных исследований «Открытое общество», Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства в Казахстане, набрав около 82,52 процента голосов избирателей.

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.