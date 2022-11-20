Определился лидер на выборах президента Казахстана

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 85,52% голосов, согласно экзитполу

Действующий президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экзитпол международного института региональных исследований «Открытое общество».

По данным опросов, проводимых на выходах с избирательных участков, Токаев заручился поддержкой 82,52 процента голосов избирателей.

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Ранее Токаев призвал граждан избрать «наемного менеджера» на выборах главы государства. Как утверждает Токаев, результаты выборов определят развитие Казахстана на ближайшие семь лет. Он подчеркнул, что для республики наступает время судьбоносных перемен и ответственных решений. По его словам, вся избирательная кампания, в том числе процесс голосования, должны пройти открыто, честно и справедливо.