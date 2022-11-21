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08:24, 21 ноября 2022Бывший СССР

Токаев продолжил лидировать на выборах президента Казахстана

Глава ЦИК Казахстана Абдиров: Токаев побеждает на президентских выборах с 81,31% голосов

Фото: Press Service of the President of Kazakhstan / Reuters

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает лидировать на выборах главы государства во всех регионах республики, набрав 81,31 процента голосов. Предварительные данные сообщил глава Центризбиркома Нурлан Абдиров, передает ТАСС.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31 процента голосов избирателей», — заявил он. По словам главы ЦИК, данную информацию предоставили территориальные комиссии областей и городов Астана, Алма-Ата и Шымкент. Уточняется, что явка избирателей составила 69,44 процента.

Утром 20 ноября в Казахстане начались внеочередные выборы президента республики. Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев уже поздравил Токаева с победой. Как он утверждает, это говорит о высоком авторитете нынешнего лидера страны, а также доказывает веру граждан в масштабные реформы и новые инициативы. «Желаю, чтобы вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа», — говорится в поздравлении Назарбаева.

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Кристина Есикова
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