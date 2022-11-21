New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных

Американская New York Times подтвердила вину Киева в убийстве пленных российских военных

Американская газета The New York Times подтвердила вину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в убийстве пленных российских военных. Об этом говорится в материале на сайте издания.

По данным издания, распространившееся в соцсетях видео свидетельствует о том, что украинские бойцы совершили военное преступление. В частности, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар указал, что солдаты после сдачи в плен считаются выведенными из строя или некомбатантами. Однако украинцы стреляли в безоружных россиян и «судя по всему, не предприняли никаких действий, чтобы помочь им, и просто бросили их на месте».

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных бойцами ВСУ. В одном из роликов демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после убитых украинскими военными.

Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.