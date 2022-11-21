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19:54, 21 ноября 2022Мир

США прокомментировали расстрел ВСУ пленных российских военных

В Госдепе заявили, что США следит за сообщениями о расстреле ВСУ российских военнопленных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вашингтон следит за сообщениями о расстреле солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) пленных российских военных. Так прокомментировала соответствующие заявления американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, которая курирует в Госдепартаменте США вопросы, связанные с пресечением военных преступлений и их расследованием, передает ТАСС.

«Разумеется, мы очень внимательно за этим следим. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — заявила представитель Госдепа.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. В Минобороны РФ впоследствии заявили, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории и народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.

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Виктория Кондратьева
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