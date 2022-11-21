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09:52, 21 ноября 2022Ценности

Рената Литвинова показала лицо без макияжа

Актриса Рената Литвинова показала естественную внешность на новом фото

Фото: @renatalitvinovaofficiall

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала лицо без макияжа. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

55-летняя знаменитость разместила в сторис новое фото, на котором она запечатлена в черной майке и куртке. При этом звезда продемонстрировала свою естественную внешность. На фото видно, что на лице Литвиновой отсутствует косметика, а волосы она собрала и обернула в белое полотенце.

«Час спорта», — подписала артистка публикацию.

В августе Рената Литвинова показала тело в бикини и пожаловалась на свою внешность. Знаменитость выложила фото, на котором она позирует на пляже боком к камере в черном раздельном купальнике. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками и шлепками. «Меня не оставляют вопросы — что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения"», — написала она. Поклонники, в свою очередь, удивились данному заявлению артистки, отметив, что она находится в отличной форме.

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Мария Винар
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