Актриса Рената Литвинова показала тело в бикини на пляже и пожаловалась на свою внешность

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала тело в бикини и пожаловалась на свою внешность. Своими размышлениями на данную тему и снимком она поделилась на своей странице во «ВКонтакте».

55-летняя знаменитость выложила фото, на котором она позирует на пляже боком к камере в черном раздельном купальнике. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками и шлепками. «Меня не оставляют вопросы — что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения"», — подписала публикацию артистка.

Поклонники удивились заявлению звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Полюбить себя, тогда и вопросов таких не будет», «Все в порядке с фигурой, весом и представлением себя миру. Сфокусируйтесь на душе, и все наладится. Главное — жить в гармонии с самой собой», «Принять себя — с возрастом не поспоришь. Главное — мир в душе», «Когда человек так самокритичен, у него не будет недостатков, а для других будет идеалом! Прекрасная Рената!», «Зачем вам что-то улучшать? Вы прекрасно выглядите и не похожи на кого-либо!» — высказывались они.

Ранее артистка Рената Литвинова продемонстрировала лицо без макияжа на новом снимке в соцсетях. Знаменитость выложила фотографию, где она в майке на бретелях черного цвета. На размещенном кадре видно, что волосы артистки были собраны в пучок, а на лице отсутствовала косметика.