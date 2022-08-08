Актриса Рената Литвинова показала лицо без макияжа на снимке в зеркале

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала лицо без макияжа на новом фото в соцсетях. Соответсвующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

55-летняя знаменитость опубликовала сторис-фотографию, сделанную в зеркало, в майке на бретелях черного цвета. На размещенном кадре видно, что волосы артистки собраны в пучок, а на лице отсутствует макияж. Свой образ она дополнила браслетом и несколькими кольцами.

В описании к изображению Литвинова сообщила, что сыграет в спектакле «Кактус» в Таллине 30 сентября. Известно, что постановка состоится в театре Tallinn Portrait Gallery.

Ранее появилась информация о том, что Литвинова стала моделью на показе Balenciaga в Париже. Знаменитость появилась на подиуме в рамках Недели моды в монохромном наряде черного цвета. Артистка представила платье длины миди, оформленное перьями, а также колготки и туфли на высоких каблуках. Образ звезды дополняли уложенные волнами волосы и макияж в коричневой гамме.