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15:23, 21 ноября 2022Россия

Глава «Росатома» сообщил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев заявил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На регулярно подвергающейся обстрелам со стороны Украины Запорожской АЭС (ЗАЭС) есть риск атомной аварии. Об этом в понедельник, 21 ноября, журналистам сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев заявил. Его цитирует «Интерфакс».

По его словам, Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент.

Ранее 21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все страны мира использовать свое влияние, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрелы ЗАЭС. Он отметил, что что сложившаяся ситуация должна вызывать крайнюю обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Евгения Куликова
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