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12:43, 21 ноября 2022Россия

В Кремле выступили с призывом по Запорожской АЭС

Песков: РФ призывает все страны использовать свое влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия призывает все страны мира использовать свое влияние, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что сложившаяся ситуация должна вызывать крайнюю обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Если говорить фразу "были зафиксированы многочисленные обстрелы", нужно все-таки быть объективными и конструктивными, нужно фразу заканчивать: "обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил"», — подчеркнул Песков.

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Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам со стороны Украины. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

Ранее ученый секретарь Всероссийского НИИ по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) Александр Просвирнов заявил, что украинская сторона, обстреливая территорию ЗАЭС, пытается нанести повреждения хранилищу с ядерными отходами.

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Евгения Куликова
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