Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:39, 21 ноября 2022Интернет и СМИ

Роскомнадзор прокомментировал заглушку слова «война» в эфире «Муз-ТВ» и ТНТ

В Роскомнадзоре заявили о непричастности к заглушке слова «война» в эфире «Муз-ТВ» и ТНТ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Роскомнадзор не имеет отношения к заглушке слова «война» в эфире телеканалов «Муз-ТВ» и ТНТ. О непричастности регулятора к тому, что из нескольких песен в трансляции каналов пропали эти слова, заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС.

Субботин заверил, что Роскомнадзор не уведомлял российские телеканалы о необходимости заглушать слово «война» в эфире. «У нас нет перечня запрещенных слов, кроме тех, которые нельзя называть в СМИ, — они относятся к мату», — подчеркнул он.

В пресс-службе «Муз-ТВ» и ТНТ пока не объяснили причины произошедшего.

19 ноября канал «Муз-ТВ» убрал слова «война» и «мир» из кавера на песню «Все решено» группы «Гости из будущего», который исполнила певица Zivert в шоу «Битва поколений». Слова пропали из строчки «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».

Тогда же канал RTVI обратил внимание, что канал ТНТ в шоу «Новые танцы» заглушил слово «война» в песне «Как не быть молоком» исполнителя Саввы Розанова, известного под псевдонимом Синекдоха Монток. Слово пропало из строчки «Немыслимые дети, прошедшие войну».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
В США заявили о разочаровании Белого дома и союзников в Украине
Турецкие войска обстреляли приграничный район Сирии
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.