Роскомнадзор прокомментировал заглушку слова «война» в эфире «Муз-ТВ» и ТНТ

В Роскомнадзоре заявили о непричастности к заглушке слова «война» в эфире «Муз-ТВ» и ТНТ

Роскомнадзор не имеет отношения к заглушке слова «война» в эфире телеканалов «Муз-ТВ» и ТНТ. О непричастности регулятора к тому, что из нескольких песен в трансляции каналов пропали эти слова, заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС.

Субботин заверил, что Роскомнадзор не уведомлял российские телеканалы о необходимости заглушать слово «война» в эфире. «У нас нет перечня запрещенных слов, кроме тех, которые нельзя называть в СМИ, — они относятся к мату», — подчеркнул он.

В пресс-службе «Муз-ТВ» и ТНТ пока не объяснили причины произошедшего.

19 ноября канал «Муз-ТВ» убрал слова «война» и «мир» из кавера на песню «Все решено» группы «Гости из будущего», который исполнила певица Zivert в шоу «Битва поколений». Слова пропали из строчки «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».

Тогда же канал RTVI обратил внимание, что канал ТНТ в шоу «Новые танцы» заглушил слово «война» в песне «Как не быть молоком» исполнителя Саввы Розанова, известного под псевдонимом Синекдоха Монток. Слово пропало из строчки «Немыслимые дети, прошедшие войну».