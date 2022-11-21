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18:50, 21 ноября 2022Россия

Россиянка в шестой раз решила рожать дома и получила опасное осложнение

Под Москвой многодетная мать решила в шестой раз рожать дома и получила осложнение

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Многодетная мать из Подмосковья в шестой раз решила рожать дома и попала в больницу, получив серьезное осложнение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Женщину госпитализировали на 39-й неделе беременности, ее состояние медики расценивали как тяжелое. Оказалось, что 41-летняя россиянка пренебрегала посещением женской консультации и не вставала на учет по беременности — как и в предыдущие пять раз, она решила рожать без врачебной помощи. У женщины выявили опасную патологию — преэклампсию, которая угрожает жизни матери и ребенка и требует немедленного вмешательства.

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«В экстренном порядке, в течение 30 минут с момента поступления, проведены все необходимые исследования, пациентке было выполнено кесарево сечение. В результате родилась здоровая девочка весом 2780 граммов и ростом 52 сантиметра», — рассказала заведующая родовым отделением Анна Серегина.

Сейчас женщина и ребенок находятся под наблюдением врачей, они оба чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что москвичка и ее новорожденная дочь умерли после домашних родов. Женщина решила рожать в ванной комнате и не стала вызывать скорую помощь.

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Варвара Родикова
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