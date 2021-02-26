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Россиянка и ее новорожденная дочь умерли после домашних родов

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Фото: Наталья Макарова / «Коммерсантъ»

В Московской области 38-летняя женщина и ее новорожденная дочь умерли после домашних родов. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, передает агентство «Москва».

По предварительным данным, 25 февраля женщина родила в ванной комнате и не вызывала скорую. Через некоторое время ей стало хуже, она обратилась к врачам и ее доставили в реанимацию.

Несмотря на оказанную помощь, ни женщину, ни новорожденную дочь не удалось спасти. Для выяснения причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, организована проверка.

24 декабря сообщалось, что беременная жительница города Краснотурьинск умерла после того, как врачи отказались идти к ней без полиции. 3 декабря у мужа россиянки был день рождения, однако он выпадал на рабочий день, поэтому его решили отметить заранее, 1 декабря. Он и его тесть пили спиртное, женщина отказалась от употребления алкоголя из-за беременности. Через какое-то время ей стало плохо, она потеряла сознание. Денис начал звонить в скорую, диспетчер спросила, не пила ли женщина алкоголь, и мужчина накричал на нее с матом. Медики приехали через 5-7 минут, но отказались идти в дом без полиции и уехали. Полиция приехала через 2-3 минуты, еще через 5-7 вернулась скорая. К этому моменту у женщины пропал пульс.

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