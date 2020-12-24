Беременная россиянка умерла после отказа врачей идти к ней без полиции

Беременная жительница города Краснотурьинск Мария умерла после того, как врачи отказались идти к ней без полиции. Об этом сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск».

3 декабря у мужа россиянки Дениса был день рождения, однако он выпадал на рабочий день, поэтому его решили отметить заранее, 1 декабря. Денис и его тесть пили спиртное, женщина отказалась от употребления алкоголя из-за беременности.

Семья проживает в доме на двух хозяев. Около 21 часа Денис и Мария вернулись в свою половину здания. Через какое-то время женщине стало плохо: сначала ее стошнило, затем она потеряла сознание.

Денис начал звонить в скорую и рассказал, что его беременная жена умирает. Диспетчер начала спрашивать, не пила ли женщина алкоголь, и мужчина накричал на нее с матом. Медики приехали через 5-7 минут, но отказались идти в дом без полиции и уехали.

Полиция приехала через 2-3 минуты, скорая вернулась еще через 5-7. К этому моменту у женщины пропал пульс, и один из медиков произнес: «Уже все».

«И тут меня понесло. Один из полицейских встал между мной и врачами, я от безысходности — мое-то состояние можно было понять? — ударил несколько раз кулаком по косяку двери. Сломал руку», — рассказал Денис.

В свидетельстве о смерти Марии указано, что она умерла из-за отека легких и внезапной сердечной недостаточности. Денис утверждает, что у жены никогда не было проблем с сердцем, он намерен дождаться результатов экспертизы, которая делается около месяца. У женщины трое детей, все беременности протекали без осложнений, она постоянно посещала женскую консультацию и проходила обследования.

Трехлетняя и пятилетняя дочери россиянки пока не знают о случившемся, 17-летний сын был на месте в момент происшествия и помогал отцу перенести мать на диван после потери сознания. Денис намерен наказать виновных и готов обращаться в любые инстанции.

Главврач городской больницы Андрей Мальков не стал комментировать действия врачей, приехавших на вызов, сославшись на врачебную тайну. При этом он объяснил, что врачи могут вызвать на место полицию, МЧС или другие оперативные службы, если есть признаки потенциальной угрозы для их жизни и здоровья.