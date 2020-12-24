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Россиянин устроил дебош в подвозившей его домой скорой, выпал из нее и погиб

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Приморском крае местный житель устроил дебош в подвозившей его домой машине скорой помощи и погиб. Об этом сообщили в Минздраве региона, передает РИА Новости.

По данным министерства, врачи приехали на вызов к 70-летнему россиянину с симптомами инсульта, его доставили в Дальнереченскую больницу. Мужчину осмотрели невролог и кардиолог, ему провели КТ, инсульт не подтвердился. Пациент отказался общаться с врачами и к нему пригласили психиатра, тот обнаружил отклонения, но не острые — для госпитализации потребовалось бы согласие родных.

Мужчину отправили домой. Из-за того, что он жил далеко от больницы, а бригаде скорой помощи было по пути, медики предложили подвезти его. По дороге пенсионер начал неадекватно себя вести, передвигаться по салону и ругаться, а затем вышиб заднюю дверь ногой. Медики не успели среагировать.

Информацию о смерти мужчины подтвердил источник агентства в правоохранительных органах.

В декабре 2019 года жительница Липецкой области, госпитализированная с подозрением на инсульт, выпала из машины скорой помощи и получила переломы челюсти и бедра. Отсутствие женщины врачи обнаружили только в больнице. Женщина попросила помощи, на что получила ответ в грубой форме. Она встала и облокотилась на заднюю дверь, не закрытую на фиксатор — створки раскрылись и женщина выпала на трассу. Было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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