Стюардесса посетила клуб в Москве и лишилась часов за два миллиона рублей

Российская стюардесса посетила клуб в Москве и лишилась часов Rolex за два миллиона рублей

Российская бортпроводница бизнес-джета по имени Вера посетила ночной клуб в Москве и лишилась дорогостоящих часов швейцарского бренда Rolex. Подробности случившегося публикует Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из элитных клубов столицы в субботу, 19 ноября, 28-летняя стюардесса, работающая в чартерной авиакомпании «РусДжет», отправилась в ночное заведение Happy End на вечеринку. Через несколько часов, когда девушка захотела проверить время, то не заметила на руке часов за два миллиона рублей. После случившегося потерпевшая обратилась в полицию.

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