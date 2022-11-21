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13:25, 21 ноября 2022Путешествия

Стюардесса посетила клуб в Москве и лишилась часов за два миллиона рублей

Российская стюардесса посетила клуб в Москве и лишилась часов Rolex за два миллиона рублей

Фото: Antoine J. / Unsplash

Российская бортпроводница бизнес-джета по имени Вера посетила ночной клуб в Москве и лишилась дорогостоящих часов швейцарского бренда Rolex. Подробности случившегося публикует Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из элитных клубов столицы в субботу, 19 ноября, 28-летняя стюардесса, работающая в чартерной авиакомпании «РусДжет», отправилась в ночное заведение Happy End на вечеринку. Через несколько часов, когда девушка захотела проверить время, то не заметила на руке часов за два миллиона рублей. После случившегося потерпевшая обратилась в полицию.

Ранее бывшая отечественная бортпроводница Екатерина Микищенко развеяла самые популярные мифы о работе членов летного состава и раскрыла «неприглядные стороны» профессии. В первую очередь она отметила, что работа экипажа отнюдь не романтична, а подобный стереотип является пережитком прошлого.

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Валентина Процкова
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