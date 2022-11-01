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14:09, 1 ноября 2022Путешествия

Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников

Бывшая российская стюардесса призналась, что работа бортпроводников отнюдь не романтична

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Бывшая российская стюардесса Екатерина Микищенко развеяла самые популярные мифы о работе бортпроводников и раскрыла «неприглядные стороны» профессии. Об этом пишет TMN.SM.News.

Так, в первую очередь, сотрудница авиакомпании отметила, что работа бортпроводников отнюдь не романтична и подобный стереотип является пережитком прошлого. «Это многофункциональная профессия. Мы выполняем и функции МЧС, и психолога, и воспитателя. Помимо прочего, нужно уметь правильно принимать багаж, груз, почту, — призналась она. — После работы тоже немало забот. Нужно сдать оборудование, раздать пассажирам багаж. Мы всегда идем с самолета с большими тележками».

Еще один миф — быстрый рост волос в полете и влияние частых поездок на ускоренное старение организма. По словам девушки, на себе она этого не заметила. При этом Микищенко обратила внимание, что постоянный недостаток кислорода плохо сказался на сосудистой системе.

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«Самолеты летят под наклоном почти всегда и ваши ноги находятся в напряжении и под давлением, поэтому у бортпроводников чаще развивается варикоз. Потом ненормированный график тоже не предвещает ничего хорошего, так как это и недосып, и ночные перелеты, все это плохо сказывается на нервной системе», — добавила бывшая стюардесса.

Также частые полеты могут оставить негативный отпечаток на репродуктивной женской системе и общем состоянии организма. «На самом деле важно соблюдать биологические ритмы. Надо заниматься профилактикой, носить компрессионные колготки, высыпаться и пытаться соблюдать режим питания», — заключила собеседница издания.

Ранее в октябре российская бортпроводница назвала допустимый способ знакомства со стюардессами и рассказала, как часто пассажиры пытаются оказать знаки внимания членам летного состава. По ее словам, лучше всего знакомиться с сотрудниками авиакомпании в аэропорту после рейса или через социальные сети.

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Валентина Процкова
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