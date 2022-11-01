Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников

Бывшая российская стюардесса призналась, что работа бортпроводников отнюдь не романтична

Бывшая российская стюардесса Екатерина Микищенко развеяла самые популярные мифы о работе бортпроводников и раскрыла «неприглядные стороны» профессии. Об этом пишет TMN.SM.News.

Так, в первую очередь, сотрудница авиакомпании отметила, что работа бортпроводников отнюдь не романтична и подобный стереотип является пережитком прошлого. «Это многофункциональная профессия. Мы выполняем и функции МЧС, и психолога, и воспитателя. Помимо прочего, нужно уметь правильно принимать багаж, груз, почту, — призналась она. — После работы тоже немало забот. Нужно сдать оборудование, раздать пассажирам багаж. Мы всегда идем с самолета с большими тележками».

Еще один миф — быстрый рост волос в полете и влияние частых поездок на ускоренное старение организма. По словам девушки, на себе она этого не заметила. При этом Микищенко обратила внимание, что постоянный недостаток кислорода плохо сказался на сосудистой системе.

«Самолеты летят под наклоном почти всегда и ваши ноги находятся в напряжении и под давлением, поэтому у бортпроводников чаще развивается варикоз. Потом ненормированный график тоже не предвещает ничего хорошего, так как это и недосып, и ночные перелеты, все это плохо сказывается на нервной системе», — добавила бывшая стюардесса.

Также частые полеты могут оставить негативный отпечаток на репродуктивной женской системе и общем состоянии организма. «На самом деле важно соблюдать биологические ритмы. Надо заниматься профилактикой, носить компрессионные колготки, высыпаться и пытаться соблюдать режим питания», — заключила собеседница издания.

Ранее в октябре российская бортпроводница назвала допустимый способ знакомства со стюардессами и рассказала, как часто пассажиры пытаются оказать знаки внимания членам летного состава. По ее словам, лучше всего знакомиться с сотрудниками авиакомпании в аэропорту после рейса или через социальные сети.