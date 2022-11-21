20-летняя россиянка родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно

В Петербурге 20-летняя девушка родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно

В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно. Об этом сообщил источник 78.ru в правоохранительных органах.

Тело младенца нашли местные жители во дворе дома на улице Достоевского. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнюю девушку — она призналась, что выбросила мертвую девочку в окно.

Россиянка не состояла на учете в женской консультации. Тело ребенка направили в морг для установления причины смерти, девушку отправили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в столичном Чертанове женщина выбросила годовалого ребенка с 11-го этажа, девочка погибла в больнице. В квартире 26-летней матери ребенка прокуратура обнаружила завалы мусора. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.