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11:16, 21 ноября 2022Россия

20-летняя россиянка родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно

В Петербурге 20-летняя девушка родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно. Об этом сообщил источник 78.ru в правоохранительных органах.

Тело младенца нашли местные жители во дворе дома на улице Достоевского. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнюю девушку — она призналась, что выбросила мертвую девочку в окно.

Россиянка не состояла на учете в женской консультации. Тело ребенка направили в морг для установления причины смерти, девушку отправили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в столичном Чертанове женщина выбросила годовалого ребенка с 11-го этажа, девочка погибла в больнице. В квартире 26-летней матери ребенка прокуратура обнаружила завалы мусора. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

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Анастасия Шейкина
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