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15:08, 21 ноября 2022Россия

Сербского добровольца наградили посмертно в ЛНР

Добровольца из Сербии Димитриевича наградили медалью «За отвагу» посмертно в ЛНР

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Сербского добровольца Стефана Димитриевича, сражавшегося против Украины, наградили посмертно медалью «За отвагу» в Луганской народной республике (ЛНР), сообщила в Telegram уполномоченная по правам человека в новом российском регионе Виктория Сердюкова. Она рассказала, что в рядах добровольческих соединений российских войск воюют немало сербов.

«Многие из них демонстрируют настоящий героизм и мужество при выполнении боевых задач. Стефан Димитриевич был одним из тех, кто с честью и достоинством защищал нашу землю от нацистов», — написала Сердюкова.

По ее словам, с «сербским народом нас связывают не только славянские корни, православная вера и общность культур, но и повышенное чувство справедливости, которое выражается в том, что и русские, и сербы во все времена помогали друг другу ценой своей жизни».

В марте президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы, которые добровольцами уедут воевать на Украину, будут строго наказаны в соответствии с законодательством страны.

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