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15:15, 21 ноября 2022Путешествия

SSJ-100 совершил аварийную посадку в Москве из-за неисправности

Российский самолет SSJ-100 экстренно вернулся в Москву после вылета из-за неисправности

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пассажирский самолет российской авиакомпании, летевший из Москвы в Астрахань, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что командир воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) принял решение совершить аварийную посадку в столичном аэродроме Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности шасси. Посадка прошла благополучно. В результате инцидента никто из 75 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Ранее в ноябре в штате Висконсин в США пилот самолета сумел посадить воздушное судно с отказавшим двигателем во время сильного снегопада и прослыл героем. У лайнера, перевозившего 53 собаки-спасателя из Нового Орлеана, незадолго до прибытия в аэропорт назначения отказал один из двигателей. Сажать самолет пришлось на поле для гольфа клуба Western Lakes.

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Валентина Процкова
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