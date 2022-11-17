Пилот посадил самолет с отказавшим двигателем в снегопад и прослыл героем

В США пилот посадил самолет на поле для гольфа и спас трех пассажиров и 53 собаки

В американском штате Висконсин пилот самолета сумел посадить лайнер с отказавшим двигателем во время сильного снегопада и спасти жизни трех пассажиров и 53 собак, которые были на борту. Об этом пишет Daily Mail.

У самолета, который перевозил 53 собак-спасателей из Нового Орлеана (США) в Общество защиты животных Уокеши (HAWS) в Висконсине, незадолго до прибытия в аэропорт назначения отказал один из двигателей. Пилот принял решение об экстренной посадке — сажать лайнер пришлось на поле для гольфа клуба Western Lakes, который находится неподалеку от Милуоки.

Ситуацию осложнял сильный снегопад, тем не менее пилот сумел направить воздушное судно между двумя деревьями — при посадке лайнеру оторвало крылья. Ставшие свидетелями аварии сотрудники гольф-клуба тут же поспешили пассажирам на помощь: они помогли пассажирам покинуть борт, а также достали 53 клетки с собаками. В местных СМИ капитан воздушного судна прослыл героем.

Отмечается, что когда об истории рассказали в новостях, в Общество защиты животных поступила масса звонков с предложениями забрать собак или предоставить им другую помощь. «Наша вера в человечество была восстановлена ​​благодаря заботе и состраданию, которые проявили неравнодушные люди», — рассказали в организации.

Ранее в июле пилот китайской авиакомпании Ruili Airlines совершил аварийную посадку из-за разбитого стекла за считанные минуты и спас пассажиров самолета. Согласно информации с радаров, за шесть минут самолет удалось опуститься с высоты девять тысяч метров на 3,8 тысячи.