Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:21, 17 ноября 2022Путешествия

Пилот посадил самолет с отказавшим двигателем в снегопад и прослыл героем

В США пилот посадил самолет на поле для гольфа и спас трех пассажиров и 53 собаки

Фото: Garrett Mack / Milwaukee Journal Sentinel

В американском штате Висконсин пилот самолета сумел посадить лайнер с отказавшим двигателем во время сильного снегопада и спасти жизни трех пассажиров и 53 собак, которые были на борту. Об этом пишет Daily Mail.

У самолета, который перевозил 53 собак-спасателей из Нового Орлеана (США) в Общество защиты животных Уокеши (HAWS) в Висконсине, незадолго до прибытия в аэропорт назначения отказал один из двигателей. Пилот принял решение об экстренной посадке — сажать лайнер пришлось на поле для гольфа клуба Western Lakes, который находится неподалеку от Милуоки.

Ситуацию осложнял сильный снегопад, тем не менее пилот сумел направить воздушное судно между двумя деревьями — при посадке лайнеру оторвало крылья. Ставшие свидетелями аварии сотрудники гольф-клуба тут же поспешили пассажирам на помощь: они помогли пассажирам покинуть борт, а также достали 53 клетки с собаками. В местных СМИ капитан воздушного судна прослыл героем.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Отмечается, что когда об истории рассказали в новостях, в Общество защиты животных поступила масса звонков с предложениями забрать собак или предоставить им другую помощь. «Наша вера в человечество была восстановлена ​​благодаря заботе и состраданию, которые проявили неравнодушные люди», — рассказали в организации.

Ранее в июле пилот китайской авиакомпании Ruili Airlines совершил аварийную посадку из-за разбитого стекла за считанные минуты и спас пассажиров самолета. Согласно информации с радаров, за шесть минут самолет удалось опуститься с высоты девять тысяч метров на 3,8 тысячи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Гаагский суд признал отсутствие прямой вины России за гибель рейса MH17
Скидки на жилье в Москве достигли беспрецедентных значений
В Иране начали выносить смертные приговоры протестующим
В Совфеде отреагировали на решение Гаагского суда по MH17
Врач перечислила семь распространенных ошибок при мытье головы
Стала известна причина смерти президента ФФККР
«ВКонтакте» анонсировала чемпионат с рекордным призовым фондом
Пилот посадил самолет с отказавшим двигателем в снегопад и прослыл героем
Четверых российских подростков осудят за насилие над 11-летней школьницей
Порошенко назвал причину подписания Украиной Минских соглашений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.