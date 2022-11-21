Российские войска поразили обстреливавшие Белгородскую область системы «Ураган»
Российским войскам удалось поразить две установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», из которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Белгородскую область. Об этом в понедельник, 21 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что установки находились в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области. Вооруженным силам (ВС) России удалось поразить установки РСЗО в ходе контрбатарейной борьбы.
Ранее стало известно, что ВС России уничтожили четыре американских гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. Отмечается, что удар был нанесен по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артбригады ВСУ, базировавшемся в районе Волчанска и села Гатище Харьковской области.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.