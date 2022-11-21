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14:24, 21 ноября 2022Россия

Российские войска поразили обстреливавшие Белгородскую область системы «Ураган»

Минобороны заявило о поражении обстреливавших Белгородскую область систем «Ураган» ВСУ

Фото: Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Российским войскам удалось поразить две установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», из которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Белгородскую область. Об этом в понедельник, 21 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что установки находились в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области. Вооруженным силам (ВС) России удалось поразить установки РСЗО в ходе контрбатарейной борьбы.

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Ранее стало известно, что ВС России уничтожили четыре американских гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. Отмечается, что удар был нанесен по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артбригады ВСУ, базировавшемся в районе Волчанска и села Гатище Харьковской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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