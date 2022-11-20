ВС России уничтожили стрелявших по Белгородской области украинских артиллеристов

Минобороны: ВС РФ уничтожили в Волчанске артдивизион, обстреливавший Белгородскую область

Вооруженные силы России уничтожили четыре американских гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США и более десяти украинских военных», — рассказали в ведомстве.

Удар был нанесен по позициям артиллерийского дивизиона 40-й артбригады ВСУ в районе Волчанска и села Гатище Харьковской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Нижний Ольшанец, в результате чего пострадала местная жительница. Женщину нашли с осколочными ранениями нижних конечностей.