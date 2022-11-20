Власти Белгородской области сообщили о пострадавшей при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ Нижнего Ольшанца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Нижний Ольшанец, в результате чего пострадала одна местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, женщину нашли с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой помощи уже выехали на место происшествия.

Кроме того, из-за обстрела оказались повреждены шесть частных домовладений. «Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.», — сказал глава региона.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ села Устинка Белгородской области погиб 80-летний мужчина.