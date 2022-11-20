Власти Белгородской области сообщили о пострадавшей при обстреле ВСУ
Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ Нижнего Ольшанца
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Нижний Ольшанец, в результате чего пострадала одна местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, женщину нашли с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой помощи уже выехали на место происшествия.
Кроме того, из-за обстрела оказались повреждены шесть частных домовладений. «Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.», — сказал глава региона.
Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ села Устинка Белгородской области погиб 80-летний мужчина.