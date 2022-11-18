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17:08, 18 ноября 2022Россия

Россиянин погиб из-за обстрела ВСУ граничащего с Украиной села

Губернатор Гладков сообщил о гибели мужчины в результате обстрела ВСУ села Устинка

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Устинка Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды», — написал глава области.

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Кроме того, повреждены четыре частных домовладения. На место обстрела приехали сотрудники аварийных и оперативных служб.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала девушка. По словам Гладкова, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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