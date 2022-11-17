После обстрела из «Градов» российского города пострадала девушка

Губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли из «Градов» Шебекино, пострадала девушка

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского города Шебекино пострадала девушка. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая», — написал глава региона.

По его словам, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. На данный момент скорая помощь везет ее в медучреждение. На место атаки прибыли сотрудники оперативных служб.

Вечером 15 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате два человека погибли, еще трое — пострадали. Позднее скончалась в больнице одна из пострадавших — 80-летняя местная жительница. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).