После обстрела из «Градов» российского города пострадала девушка
При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского города Шебекино пострадала девушка. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая», — написал глава региона.
По его словам, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. На данный момент скорая помощь везет ее в медучреждение. На место атаки прибыли сотрудники оперативных служб.
Вечером 15 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате два человека погибли, еще трое — пострадали. Позднее скончалась в больнице одна из пострадавших — 80-летняя местная жительница. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).