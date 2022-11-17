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13:05, 17 ноября 2022Россия

После обстрела из «Градов» российского города пострадала девушка

Губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли из «Градов» Шебекино, пострадала девушка

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского города Шебекино пострадала девушка. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая», — написал глава региона.

По его словам, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. На данный момент скорая помощь везет ее в медучреждение. На место атаки прибыли сотрудники оперативных служб.

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Вечером 15 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате два человека погибли, еще трое — пострадали. Позднее скончалась в больнице одна из пострадавших — 80-летняя местная жительница. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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