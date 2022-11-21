Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:41, 21 ноября 2022Силовые структуры

Мужчину задержали по подозрению в убийстве 50-летнего таксиста на западе Москвы

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 50-летнего таксиста в его машине

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска на западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве 50-летнего водителя такси в его автомобиле. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

У задержанного забрали карту погибшего таксиста. В ближайшее время фигуранта доставят в подразделение СКР для проверки на причастность к преступлению.

Ранее стало известно, что во дворе жилого дома на Ельнинской улице внутри припаркованной машины было обнаружено тело задушенного таксиста. По факту случившегося было возбуждено дело, на место выехали следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела и сотрудники прокуратуры.

11 ноября сообщалось, что под Хабаровском россиянин напал на таксиста на кладбище, сжег его тело и угнал машину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Германия и Польша договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot
Банк России предупредил о новой схеме мошенничества
Новак предупредил о последствиях потолка цен на российскую нефть
Немцы вышли на митинг с требованием от НАТО изменить подход к Украине
Новак высказался о поставках нефти установившим потолок цен странам
Нидерланды обыграли Сенегал в стартовом матче на чемпионате мира-2022
Певица нашла необычный способ отомстить разбившему ее сердце мужчине
Москвичи бросились скупать жилье на популярном курорте
Консульство в Венгрии прокомментировало информацию о выселении россиян из отеля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.