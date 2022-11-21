Мужчину задержали по подозрению в убийстве 50-летнего таксиста на западе Москвы

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 50-летнего таксиста в его машине

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска на западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве 50-летнего водителя такси в его автомобиле. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

У задержанного забрали карту погибшего таксиста. В ближайшее время фигуранта доставят в подразделение СКР для проверки на причастность к преступлению.

Ранее стало известно, что во дворе жилого дома на Ельнинской улице внутри припаркованной машины было обнаружено тело задушенного таксиста. По факту случившегося было возбуждено дело, на место выехали следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела и сотрудники прокуратуры.

11 ноября сообщалось, что под Хабаровском россиянин напал на таксиста на кладбище, сжег его тело и угнал машину.