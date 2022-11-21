В салоне машины на западе Москвы обнаружили тело задушенного таксиста

На западе Москвы в салоне автомобиля обнаружили тело задушенного 50-летнего таксиста

Во дворе жилого дома на западе Москвы было обнаружено тело задушенного 50-летнего водителя. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Мужчину нашли в салоне автомобиля такси, припаркованного на Ельнинской улице. Сейчас на месте работают следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела и сотрудники прокуратуры.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления и ищут предполагаемого убийцу.

11 ноября сообщалось, что под Хабаровском россиянин напал на таксиста на кладбище, сжег его тело и забрал машину.