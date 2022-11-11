Россиянин напал на знакомого таксиста на кладбище и сжег его тело ради машины

Под Хабаровском россиянин напал на таксиста на кладбище, сжег его тело и забрал машину

В Амурске 24-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве 62-летнего таксиста и отправили в СИЗО по решению суда. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, в начале ноября этого года россиянин вызвал знакомого водителя такси и попросил довезти его до кладбища. Доехав до места, пассажир взял деревянную палку и несколько раз ударил ей таксиста по голове. После этого он сам сел за руль и отвез водителя в окрестности одного из сел в Комсомольском районе. Остановив автомобиль, фигурант добил жертву монтировкой. После этого он поджег тело убитого, забрал машину и скрылся на ней.

Вскоре обвиняемого задержали. Сейчас сотрудники СКР проводят комплекс следственно-процессуальных мероприятий, назначен ряд судебных экспертиз.

2 ноября сообщалось, что в Иркутске юношу поместили в СИЗО за попытку зарезать таксиста и не оплачивать поездку.