Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:37, 11 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин напал на знакомого таксиста на кладбище и сжег его тело ради машины

Под Хабаровском россиянин напал на таксиста на кладбище, сжег его тело и забрал машину

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Амурске 24-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве 62-летнего таксиста и отправили в СИЗО по решению суда. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, в начале ноября этого года россиянин вызвал знакомого водителя такси и попросил довезти его до кладбища. Доехав до места, пассажир взял деревянную палку и несколько раз ударил ей таксиста по голове. После этого он сам сел за руль и отвез водителя в окрестности одного из сел в Комсомольском районе. Остановив автомобиль, фигурант добил жертву монтировкой. После этого он поджег тело убитого, забрал машину и скрылся на ней.

Вскоре обвиняемого задержали. Сейчас сотрудники СКР проводят комплекс следственно-процессуальных мероприятий, назначен ряд судебных экспертиз.

2 ноября сообщалось, что в Иркутске юношу поместили в СИЗО за попытку зарезать таксиста и не оплачивать поездку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Байден назвал обязательное условие для окончания конфликта на Украине
Байдену запретили списывать долги студентам
Жена клирика столичного храма рассказала о разделении обязанностей в ее семье
Лукашенко обратился к народу Польши словами «Белоруссия никого не убивала»
Жена SHAMANа Елена Мартынова публично призналась в любви к мужу
Брошенная за день до свадьбы невеста отомстила жениху
Хет-трик российского форварда помог «Каролине» победить в матче НХЛ
Реставраторов арестовали за хищение 70 миллионов рублей при работах в Кремле
В сети появилось видео боя 1-й Славянской бригады в ДНР
Россияне назвали стоимость идеального ремонта квартиры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.