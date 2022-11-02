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10:30, 2 ноября 2022Силовые структуры

19-летнего юношу арестовали за попытку зарезать водителя российского такси

В Иркутске юношу поместили в СИЗО за попытку зарезать таксиста и не оплачивать поездку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Иркутске суд арестовал 19-летнего молодого человека за попытку зарезать 33-летнего водителя такси. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юноша будет помещен в СИЗО на два месяца.

По данным ведомства, днем 30 октября таксист приехал к дому на улице Ледовского по заказу двоих граждан. Когда водитель завершил поездку и довез пассажиров до дома №115 на Лесной улице, молодой человек отказался платить. Он несколько раз ударил ножом потерпевшего и угнал его автомобиль. Второй пассажир вызвал скорую помощь жертве. Мужчину госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии.

Вскоре сотрудники Росгвардии нашли угнанную машину и остановили фигуранта. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство и разбое.

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Екатерина Власова
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