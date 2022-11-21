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11:51, 21 ноября 2022Забота о себе

Названы предупреждающие о риске ДТП признаки сонливости водителей

Диагност Сурненкова посоветовала водителям не садиться за руль при частом моргании

Фото: Unsplash

При частом моргании и зевоте водителям не стоит садиться за руль, считает врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова. В беседе с «Газетой.ру» она назвала признаки сонливости, предупреждающие о повышенном риске ДТП.

Как отметила диагност, когда на водителя накатывает сонливость, его веки начинают непроизвольно опускаться, из-за чего он начинает часто моргать, тереть глаза, зевать и клевать носом. В подобном состоянии легко выехать на встречную полосу и спровоцировать аварийную ситуацию.

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По словам Сурненковой, четыре процента всех ДТП с летальными исходами вызваны засыпанием водителей за рулем. Чтобы избежать сонливости в дороге, она посоветовала накануне путешествия ложиться спать вовремя и отдыхать не менее восьми часов. В противном случае человек будет чувствовать себя заторможенным, ему будет сложно концентрироваться и быстро принять правильное решение.

Специалистка добавила, что надеяться на напитки с кофеином не стоит, поскольку они действуют недолго.

Ранее врач-терапевт Тимур Асанов заявил, что для успешного похудения без диет и изнурительных физических нагрузок необходимо правильно спать ночью. Для коррекции веса во время ночного отдыха надо ложиться в постель в одно и то же время, в том числе в выходные и праздники, и засыпать не позднее 22:00, сообщил он.

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Наталья Обрядина
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