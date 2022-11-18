Названо главное условие для успешного похудения без диет

Терапевт Асанов заявил, что для успешного похудения без диет надо правильно спать ночью

Для успешного похудения без диет и изнурительных физических нагрузок необходимо правильно спать ночью, заявил врач-терапевт Тимур Асанов. Главные условия качественного, способствующего коррекции веса ночного отдыха, он назвал беседе с изданием «Доктор Питер».

Если человек хочет сбросить вес во сне, ему надо ложиться в постель в одно и то же время, в том числе в выходные и праздники, сообщил Асанов. Лучше приучить себя засыпать не позднее 22:00, так как именно в это время начинает вырабатываться гормон сна мелатонин, который необходим для коррекции веса. Оптимальная продолжительность ночного отдыха должна составлять не более восьми часов — этого времени достаточно, чтобы отдохнуть и чувствовать себя бодрым, добавил он.

Еще одно важное правило качественного ночного отдыха — спать в правильной позе, продолжил терапевт. Оптимальной, по его мнению, является позиция лежа на спине. Исключение составляют люди с сонным апноэ или храпом. Им врач рекомендовал спать на боку в позе эмбриона.

В заключение Асанов напомнил, что перед отходом ко сну спальню надо проветрить, задернуть шторы, приглушить свет и отложить в сторону гаджеты.

Ранее психотерапевт, кандидат медицинских наук Елена Колесниченко назвала причины возникновения сонного паралича. Спровоцировать самопроизвольные пробуждения во время фазы быстрого сна могут стресс и депрессия.