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20:58, 17 ноября 2022Забота о себе

Названо главное условие для успешного похудения без диет

Терапевт Асанов заявил, что для успешного похудения без диет надо правильно спать ночью

Фото: ZAM-Photography / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Для успешного похудения без диет и изнурительных физических нагрузок необходимо правильно спать ночью, заявил врач-терапевт Тимур Асанов. Главные условия качественного, способствующего коррекции веса ночного отдыха, он назвал беседе с изданием «Доктор Питер».

Если человек хочет сбросить вес во сне, ему надо ложиться в постель в одно и то же время, в том числе в выходные и праздники, сообщил Асанов. Лучше приучить себя засыпать не позднее 22:00, так как именно в это время начинает вырабатываться гормон сна мелатонин, который необходим для коррекции веса. Оптимальная продолжительность ночного отдыха должна составлять не более восьми часов — этого времени достаточно, чтобы отдохнуть и чувствовать себя бодрым, добавил он.

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Еще одно важное правило качественного ночного отдыха — спать в правильной позе, продолжил терапевт. Оптимальной, по его мнению, является позиция лежа на спине. Исключение составляют люди с сонным апноэ или храпом. Им врач рекомендовал спать на боку в позе эмбриона.

В заключение Асанов напомнил, что перед отходом ко сну спальню надо проветрить, задернуть шторы, приглушить свет и отложить в сторону гаджеты.

Ранее психотерапевт, кандидат медицинских наук Елена Колесниченко назвала причины возникновения сонного паралича. Спровоцировать самопроизвольные пробуждения во время фазы быстрого сна могут стресс и депрессия.

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Наталья Обрядина
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