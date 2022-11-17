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09:34, 17 ноября 2022Забота о себе

Россиян предупредили о возникающем из-за стресса «синдроме старой ведьмы»

Психотерапевт Колесниченко: стресс является одной из причин сонного паралича

Фото: Иван Oболенинов / Pexels

Развитие сонного паралича — самопроизвольного пробуждения во время фазы быстрого сна — могут спровоцировать стресс, депрессия и ряд других факторов риска, сообщила врач-психотерапевт, сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Колесниченко. В беседе с «Москвой 24» она назвала россиянам эти и еще несколько причин его появления.

По словам Колесниченко, для фазы быстрого сна характерен паралич мышц. Однако если человек в эту фазу внезапно проснется, может произойти так, что сознание включится, а контроль над телом — нет. Отсутствие возможности говорить и двигаться вызывает у человека ощущение страха и безысходности. Паника, в свою очередь, приводит к появлению чувства тяжести в груди и приступов удушья, предупредила психотерапевт.

«Образы из сна вплетаются в реальность. В большинстве случаев они устрашающие: мифические существа, монстры. Из-за такого мистического эффекта сонный паралич еще называют синдромом старой ведьмы», — описала пугающие видения страдающих от сонного паралича врач.

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Среди факторов риска развития этого состояния Колесниченко выделила наследственность и неврологические проблемы. В частности, спровоцировать его могут депрессия, затяжной стресс и систематическое нарушение режима сна. Также, по словам врача, чаще других сталкиваются с сонным параличом люди, предпочитающие спать на спине. Помимо этого, в группе риска — курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем или принимает наркотические вещества, добавила психотерапевт.

В заключение врач отметила, что сонный паралич — состояние неприятное, но безвредное. Избежать новых приступов поможет устранение первопричин и обязательное соблюдение режима труда и отдыха.

Ранее Кэтрин Холл, психолог, специализирующаяся на лечении проблем со сном, назвала неожиданные плюсы сна без одежды. Среди прочего, сон голышом может способствовать профилактике депрессии, уверена она.

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Наталья Обрядина
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